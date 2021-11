Умер Евгений Чазов. Врач, ученый и общественный деятель

"Евгений Иванович все еще с нами и всегда будет. Он был всегда доступным, очень трезвомыслящим, очень теплым человеком, который обладал чрезвычайно холодным разумом, как профессионал, и никогда не кичился своей высотой. Он еще и близкий старший товарищ. Я бы сказал, что я хирург сердечно-сосудистый, и я очень многому у него научился. Для меня было бы честью называть его своим учителем", - сказал ТАСС заместитель гендиректора по хирургии, руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России академик РАН Ренат Акчурин.

Чазов родился 10 июня 1929 года в семье военного в Нижнем Новгороде. Медицинский институт окончил в Киеве в 1953 году, через три года защитил кандидатскую диссертацию, а в 1964 году - докторскую. На следующий год стал профессором. Уже в 1967 году избран членом-корреспондентом, а в 1971 году - действительным членом Академии медицинских наук СССР. В 1979 году стал действительным членом Академии наук СССР.

Чазов начал работать в Четвертом главном управлении при Минздраве СССР, которое отвечало за здоровье высших партийных советских чиновников, с 1963 года. В 1967 возглавил его и занимал эту должность до 1986 года. С февраля 1987 года по май 1990 года - министр здравоохранения СССР.

Вторая половина 1980-х - бурные годы массовой политической активности, новых лиц, новых сведений и новых знаний. Одним из этих новых лиц был Чазов. Он мог интеллигентно, сдержанно, правдиво и понятно рассказывать людям о жизни руководителей страны, о проблемах медицины, да и всего общества. Нельзя не признать, что тогда это не всем удавалось. Его книги, например, "Здоровье и Власть. Воспоминания кремлевского врача", "Как уходили вожди. Записки главного врача Кремля" и многие другие популярны до сих пор.

Министр Чазов успел многое сделать для медицины. За время его руководства союзным Минздравом в стране появилась сеть диагностических центров, сформирована система борьбы с ВИЧ-инфекцией, создана система оказания медицинской помощи в экстремальных условиях. Мы пользуемся этим до сих пор, считая чем-то естественным и привычным. Ко времени получения министерского портфеля он уже успел создать Всесоюзный кардиологический научный центр (ВКНЦ) АМН СССР (теперь - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава России), который возглавлял до 2015 года, прервавшись лишь на три года работы министром. И до последнего оставался почетным директором НМИЦ кардиологии.

Нобелевская премия мира

Научные работы Чазова были посвящены проблемам клинической кардиологии, фундаментальным исследованиям физиологии и биохимии сердечно-сосудистой системы. Он - автор и соавтор более 550 опубликованных научных работ, 17 монографий, ряда книг.

"Евгений Иванович отдал Академии наук практически половину века, он был академиком более 50 лет. Как выдающийся ученый, он внес фундаментальный вклад в развитие в нашей стране профилактической медицины. Есть свидетельства, что, создавая новые лекарства, Евгений Иванович прежде всего проверял их, испытывая на себе. И, конечно, его вклад в развитие международных контактов и объединения врачей всего мира невозможно переоценить", - сказал ТАСС президент РАН Александр Сергеев.

Чазов - один из инициаторов создания и сопредседатель международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" (International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW), деятельность которого была отмечена Нобелевской премией мира в 1985 году.

"Чазов был для медицины настоящей глыбой. О нем можно очень многое сказать. Я его видел на разных этапах, и на каждом у него были свершения. Тот же кардиоцентр. Я его впервые увидел в 1981 году - это был центр абсолютно международного уровня, и ничего подобного в нашей стране не было. Прошло 40 лет, а он и сейчас гигантский и масштабный. Он не устарел ни по работе, ни по архитектуре. Евгений Иванович был человек, который использовал все свои безграничные возможности только для дела. Он был блестящ", - поделился с ТАСС воспоминаниями директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Министерства здравоохранения РФ Геннадий Сухих.