Власти Калининградской области не ждут сложностей от введения QR-кодов на транспорте

КАЛИНИНГРАД, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Калининградской области, которая не имеет сухопутных границ с другими российскими регионами, не ожидают серьезных осложнений в связи возможным принятием закона о введении QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусу для приобретения билетов на транспорт, в том числе авиационный и железнодорожный. Такое мнение высказали ТАСС в пятницу в пресс-службе областного правительства.

В пятницу правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на междугородных и международных перевозках на железнодорожном и авиатранспорте.

"Какого-то коллапса в связи с этим мы не ожидаем. Наша ситуация ничем не будет отличаться от большинства других регионов страны, например, сибирских или дальневосточных, откуда в Москву большинство людей добираются поездом или самолетом. Единственная разница в том, что мы не можем съездить в соседний регион на автомобиле, потому что у нас границы с Польшей и Литвой закрыты", - сказал ТАСС руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

По сообщению пресс-службы правительства РФ, поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения внесенные правительством РФ в Госдуму в части транспорта предполагают, что пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста. Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства, если он пользуется российским железнодорожным или авиатранспортом. Введение QR-кодов на транспорте повлечет необходимость госсубсидий перевозчикам из-за выпадающих доходов за возврат билетов, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.