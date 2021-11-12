Комитет Думы по безопасности готов оперативно рассмотреть проект о QR-кодах

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов оперативно рассмотреть правительственный законопроект об обязательных QR-кодах для посещения общественных мест, заявил глава комитета Василий Пискарев. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, именно комитет по безопасности и противодействию коррупции выступит профильным по данному законопроекту.

"Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов оперативно рассмотреть внесенные сегодня правительством РФ поправки в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - приводит пресс-служба слова Пискарева. Глава комитета отметил, что предложенные изменения "позволят повысить уровень безопасности граждан при посещении мест массового пребывания".

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Поправки также регулируют порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте, речь идет о междугородных и международных перевозках. Пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.