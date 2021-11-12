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Прощание с Виктором Коклюшкиным состоится 14 ноября

Церемония пройдет в Малом зале Клуба писателей ЦДЛ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Прощание с писателем-сатириком, эстрадным драматургом Виктором Коклюшкиным, умершим в возрасте 75 лет, состоится 14 ноября в Малом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник, близкий к семье писателя.

"Прощание состоится 14 ноября в 12:00 в Малом зале Клуба писателей ЦДЛ", - сказал собеседник агентства.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Литературную деятельность начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в "Литературной газете" и других периодических изданиях. С 1980 года Коклюшкин стал писать юмористические тексты для эстрады. Участвовал в таких передачах, как "Аншлаг", "Смехопанорама", "Кривое зеркало", "Смеяться разрешается", "Измайловский парк", "Клуб юмора" и других.

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