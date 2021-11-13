Кравцов обсудил с руководством Приморья возможности расширения ВДЦ "Океан"

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке планируется расширить. Об этом в субботу во время стратегической сессии по развитию образования на Дальнем Востоке сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Сегодня с [губернатором Приморского края] Олегом Николаевичем [Кожемяко] говорили, небольшой секрет раскрою, о возможности расширения федерального центра "Океан", - сказал Кравцов. Он также напомнил, что есть поручения президента Владимира Путина о развитии инфраструктуры детского отдыха.

Министр просвещения отметил, что около месяца назад у него была встреча с руководителями федеральных центров "Орленок", "Артек", "Смена" и "Океан", в рамках которой обсуждались вопросы их программ развития.

"Буквально месяц назад в "Орленке" мы встречались с четырьмя директорами федеральных центров и договорились, что у каждого будет своя программа развития, прежде всего содержательная. <…> Акцент в "Орленке" будет сделан на начальную школу, "Артек" - основная старшая школа, "Смена" - учреждения среднего профессионального образования, а в "Океане" как раз будет центр для развития всего Дальневосточного федерального округа, возможно, Сибирского округа, то есть все три направления работы с детьми будут представлены, и мы надеемся такой центр сделать", - сказал министр.

Центр "Океан" создан в 1983 году на берегу Японского моря в окрестностях Владивостока. Это один из четырех детских центров России наряду с "Артеком", "Орленком" и "Сменой". Ежегодно в нем отдыхают около 17 тыс. детей из Приморского края и других регионов России. Большинство из них получают путевки бесплатно - это награды за научные или творческие достижения, активность в школьном самоуправлении или патриотической деятельности.