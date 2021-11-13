С начала пандемии в РФ сотрудники службы РХБЗ обработали 23,6 тыс. соцобъектов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) МЧС России продезинфицировали 23,6 тыс. социально значимых объектов страны с апреля 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"С апреля прошлого года служба РХБ-защиты проводит активную работу по дезинфекции социально значимых объектов страны, которая направлена на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. За этот период продезинфицировано 15,7 млн кв. метров территорий, 23,6 тысячи социально значимых объектов", - сказали в ведомстве.

13 ноября РХБЗ празднует 103 года со дня основания службы. В МЧС служат порядка 21 тыс. таких специалистов. Профильной подготовкой занимается Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС, в котором создан учебный класс и имеется учебно-тренировочный комплекс трехмерного моделирования радиоактивно загрязненных территорий. Также отдельное управление РХБЗ создано в центре "Лидер" МЧС в 2002 году. Его сотрудники в 2016 году участвовали в ликвидации вспышки сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2018 году они утилизировали аварийные емкости с хлором в Старой Руссе, где было уничтожено 33 емкости с общим весом активного вещества 2 310 кг.