Около 10 млрд рублей направят на образовательные объекты в ДФО

ТАСС, 13 ноября. Более 10 млрд рублей из средств единой дальневосточной субсидии направят на образовательные объекты в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщил в субботу журналистам во Владивостоке министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на стратегической сессии по развитию образования на Дальнем Востоке.

"У нас общий объем программы [единой дальневосточной субсидии] на сегодня - 101,7 млрд рублей, в федеральный бюджет на ближайшие три года в соответствии с проектом федерального закона заложено дополнительно 57 млрд рублей, из которых не менее половины средств пойдут на единую субсидию. Сферы образования и здравоохранения - это наши приоритеты, поэтому можно сказать, что не менее 10 млрд рублей будет направлено на объекты, связанные с образованием", - сказал Чекунков.

Он уточнил, что речь идет о создании инфраструктуры и обновлении оборудования. "У нас здоровая работа идет со всеми регионами, для того чтобы они приоритезировали те объекты, которые не вошли в национальные проекты, которые нужны в связи с развитием центров экономического роста, это то, где реализуются крупнейшие инвестиционные проекты - там нужно подтягивать уровень всей социальной инфраструктуры", - отметил Чекунков.

Министр добавил, что на Дальнем Востоке строят 18 школ, приобрели 150 квартир для преподавателей и реконструировали 156 образовательных объектов. "Это значимый вклад в повышение качества инфраструктуры образования Дальнего Востока. Это правильно, чтобы на Дальнем Востоке система общего образования начинала "докручиваться" до самых высоких мировых стандартов", - подчеркнул Чекунков.