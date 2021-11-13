Первый после возобновления авиасообщения из Новосибирска в Таиланд рейс вылетел на Пхукет

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Первый после возобновления авиасообщения России с Таиландом рейс S7 Airlines из Новосибирска на Пхукет отправлен в субботу из аэропорта Толмачево, следует из данных онлайн-табло авиаузла.

Как следует из данных онлайн-табло, самолет вылетел с задержкой в два часа - в 14:48 (10:48 мск). Прилет на Пхукет ожидался в 20:40 (16:40 мск) по местному времени, однако в связи с задержкой он прибудет в 22:40.

Как сообщали в авиакомпании, прямые регулярные перелеты будут выполняться раз в неделю по субботам. Обратный рейс отправляется также в субботу в 21:40 (17:40), прилет в Новосибирск в 05:50 (01:50) на следующий день.

Девятого ноября РФ возобновила авиасообщение с Таиландом. Полеты осуществляются из Москвы в Бангкок и на Пхукет с частотой два рейса в неделю, а также из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты (один рейс в неделю на каждом маршруте). 11 ноября на Пхукет прибыл первый после возобновления авиасообщения между Россией и Таиландом рейс авиакомпании S7 из Иркутска.

Аэропорт Толмачево имеет две функционирующие взлетно-посадочные полосы, принадлежащие государству. Первая ВПП аэропорта находится в ведении Минобороны, вторая - Росавиации. Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров.