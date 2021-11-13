Кузбасский курорт Шерегеш первым в России открыл новый горнолыжный сезон

ШЕРЕГЕШ /Кемеровская область/, 13 ноября. /ТАСС/. Популярный в Сибири горнолыжный курорт Шерегеш на юге Кемеровской области первым в России открыл новый горнолыжный сезон. В в церемонии приняли участие глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент ТАСС. Ожидается, что турпоток превысит показатели прошлого сезона, когда здесь отдохнули свыше 2 млн человек со всей страны и был установлен рекорд по посещаемости за всю историю курорта.

"Шикарная погода, много катающихся, туристы уже приезжают сюда со всей России. Здесь не только шикарный и ставший уже известным на всю страну уникальный снег-пухляк. Здесь комфортный мягкий климат, приятная зима, самый длинный в России сезон. Я уверена, что у нас получится, чтобы Кузбасс помимо богатой индустриальной истории ассоциировался с курортами мирового уровня и с гостеприимством замечательных людей, которые здесь живут", - отметила Догузова.

По данным региональных властей, в новом сезоне в Шерегеше будут работать свыше 250 объектов туристической индустрии, все они подготовлены с учетом необходимых санитарно-эпидемиологических требований. В их числе более 80 гостиниц, 77 кафе и ресторанов, 19 подъемников и 26 горнолыжных трасс протяженность 56 км. Толщина снежного покрова в Горной Шории уже составляет около 7 метров, что идеально для катания.

"Шерегеш в этом году отмечает 40-летие с начала освоения. За это время он кардинально изменился, вошел в топ лучших горнолыжных курортов России, президент включил его в нацпроекты в области туризма. Теперь мы ставим новую задачу - войти в топ лучших горнолыжных курортов мира. Для этого у нас все есть - и федеральная поддержка, и серьезные инвесторы", - добавил губернатор Кузбасса.

В этом сезоне федеральный туроператор TUI расширил субсидируемую чартерную программу из Москвы. До апреля совместно с авиакомпанией "Уральские авиалинии" будет выполнено порядка 20 рейсов, что позволит, по оценкам туроператора, примерно вдвое увеличить число прилетающих в Шерегеш туристов. Традиционно гостями курорта становятся и жители регионов Сибири и самого Кузбасса. Для последних региональные власти разрабатывают специальную программу лояльности при посещении Шерегеша.

Перед официальным стартом горнолыжного сезона представители коренного малочисленного народа Сибири - шорцы, проживающие на территории Таштагольского района, где расположен Шерегеш, - провели шаманский обряд для благополучия в новом сезоне. В честь открытия на курорте состоялся фестиваль "Шегешфест", запланированы выступления творческих и музыкальных коллективов, праздничный фейерверк.

Туристические перспективы

Развитие туризма является одним из ключевых направлений для диверсификации экономики Кузбасса, которая тесно связана с угольной промышленностью. В регионе добывается больше половины российского угля на шахтах, в разрезах и на обогатительных фабриках, где занята значительная часть трудоспособного населения. В рамках деловой программы, предшествующей старту нового сезона, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал соглашения с инвесторами, которые до 2032 года направят на развитие Шерегеша порядка 140 млрд рублей и создадут свыше 4,1 тыс. новых рабочих мест.

Самый масштабный инвестиционный проект стоимостью 112 млрд рублей намерена реализовать компания "УГМК-Застройщик", которая построит на площади около 140 га в секторе "F" два многофункциональных туристических района "Гора зеленая" и "Панорама" с апартаментами, отелями, объектами торговли, досуга и отдыха. Холдинговая компания "Сибирский деловой союз" к 2030 году намерена возвести в Шерегеше два жилых микрорайона и инвестировать в жилищное строительство 27,6 млрд рублей.

В партнерстве с ВЭБ.РФ при поддержке Ростуризма и правительства Кузбасса группа инвесторов, среди которых Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, Gleden Invest и ОК "Сибшахтострой", к 2032 году запланирована реализация проекта "Большой Шерегеш", он станет крупнейшим постолимпийский туристическим кластером в России.

"У нас большие планы на развитие курорта. Основные направления, на которых мы бы хотели сосредоточиться, это, во-первых, продолжить развитие обеспечивающей инфраструктуры - дорожной, коммунальной и инженерной, без этого развитие курорта невозможно. <...> Новые современные гостиницы - один из главных вызовов курорта, чтобы десятки качественных гостиниц конкурировали друг с другом, а у людей был бы выбор", - отметила Зарина Догузова.

Глава Ростуризма в рамках визита в Шерегеш ознакомилась с ходом реконструкции очистных сооружений курорта, производительность которых будет увеличена до 16 тыс. кубометров в сутки и обеспечит водоотведение жилой застройки, административных и общественных зданий. Объект будет сдан в 2022 году. Средства выделены из федерального бюджета по программе социально-экономического развития Кузбасса, утвержденной в марте премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В общей сложности на строительство дорог, коммунальной и инженерной инфраструктуры Шерегеш получит по этой программе 3,2 млрд рублей.

Перспективной задачей станет также развитие программ для круглогодичного отдыха в Шерегеше. По словам Зарины Догузовой, всесезонный туризм поможет сохранять рабочие места, обеспечит постоянную загрузку гостиниц и станет дополнительным импульсом для реализации новых инвестпроектов.