Председатель ОБСЕ считает, что закрытие центра "Мемориал" в РФ станет ударом по обществу

СТОКГОЛЬМ, 13 ноября. /ТАСС/. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и глава МИД Швеции Анн Линде считает, что закрытие правозащитного центра "Мемориал", признанного в России НКО-иноагентом, станет серьезным ударом по российскому гражданскому обществу.

"Закрытие правозащитной организации "Мемориал" станет еще одним серьезным ударом по российскому гражданскому обществу. Произвольное применение закона об "иностранных агентах" не только ограничивает осуществление гражданских и политических прав, но и является серьезным препятствием для контактов между людьми", - написала Линде в субботу в Twitter.

8 ноября Генпрокуратура РФ подала в Верховный суд иск о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" за нарушение закона об иноагентах. Позже в ведомстве пояснили ТАСС, что центр работал с грубыми и неоднократными нарушениями.

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах.