Чекунков: стратегические сессии по развитию Дальнего Востока будут проводиться ежегодно

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Стратегические сессии по развитию Дальнего Востока в различных сферах будут проводиться под эгидой Минвостокразвития ежегодно. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков по итогам первой стратегической сессии по развитию образования в макрорегионе, прошедшей во Владивостоке.

"Мы договорились и с Министерством просвещения, что такие стратегические сессии будут проводиться каждый год. Мы будем контролировать прогресс решения этих вопросов, которые здесь поставлены", - сказал министр.

Он отметил, что аналогичные сессии планируется проводить и по линии других министерств. Так, менее чем через две недели в Хабаровске запланирована аналогичная сессия с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. На ней будет обсуждаться развитие комплекса высшего образования Дальнего Востока.

На сессии в субботу собрались десятки учителей, директоров школ, региональных профильных руководителей. В рамках сессии самые успешные регионы делились опытом успешной реализации политики развития образования, реализации соответствующего национального проекта, высоким качеством образования в отдаленных школах.