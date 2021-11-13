На форуме Open Dagestan обсудят туристический потенциал и меры поддержки МСП в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Ежегодный туристический форум Open Dagestan в третий раз стартовал в Каспийске в субботу. Его участники обсудят перспективы развития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма.

Деловая площадка, по мнению врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмина Мерданова, способствует продвижению регионального туристического продукта, а также повышает эффективность отрасли.

"Форум организован совместно с предпринимательским и туристическим сообществом, министерством по туризму, агентством по предпринимательству и инвестициям. Он проходит на открытом воздухе, где мы предоставили возможность муниципалитетам выставить и презентовать туристический потенциал своих районов", - сообщил Мерданов.

Кроме того, по его словам, участники форума смогут пообщаться со специалистами из сферы туризма. На площадке работает экспертно-консультационный штаб, где предприниматели могут получить рекомендации по мерам господдержки для развития своего бизнеса.

Первый форум Open Dagestan прошел в республике в сентябре 2014 года и собрал порядка 700 участников, во второй раз он был проведен в 2019 году. Целью форума является формирование положительного туристского имиджа республики, создание на юге России и в СКФО профессиональной деловой площадки, способствующей повышению эффективности туристической отрасли, а также продвижение регионального туристического продукта, укрепление межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма.