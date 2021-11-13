Вертолет вернулся на посадочную площадку в Тюменской области для ремонта

ТЮМЕНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Борт Ми-8 рейса АО "Ютэйр - Вертолетные услуги", выполнявший рейс по маршруту Тобольск - Ишменево - Иземеть - Ачиры - Тобольск, высадил 12 пассажиров на посадочной площадке "Иземеть" и вернулся на посадочную площадку "Тобольск" для ремонта из-за срабатывания сигнализирующего о стружке в левом двигателе табло. Прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров, сообщили в субботу в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"13 ноября 2021 года при выполнении рейса АО "Ютэйр - Вертолетные услуги" по маршруту Тобольск - Ишменево - Иземеть - Ачиры - Тобольск после посадки на посадочной площадке "Иземеть" около 15:23 (13:23 мск - прим. ТАСС) сработало табло "Стружка в левом двигателе", в связи с чем экипажем воздушного судна Ми-8 было принято решение о высадке 12 пассажиров на посадочной площадке "Иземеть" и возврате воздушного судна без пассажиров на посадочную площадку "Тобольск" для ремонта. <…> Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вылет резервного судна за пассажирами будет организован в воскресенье.