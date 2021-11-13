Петербург продолжает устанавливать рекорды по вакцинации от COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Общее число привитых в Петербурге от коронавирусной инфекции первым компонентом, закончивших вакцинацию и ревакцинированных за сутки превысило 35,7 тыс., что является очередным рекордом с начала массовой вакцинации. Об этом в субботу сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

"За минувшую пятницу в городе привито первым компонентом 23 139 человек. Всего выполнено 35 765 инъекций. Это очередной рекорд с начала массовой вакцинации. За минувшие сутки привито 5 432 лица старше 60 лет", - говорится в сообщении.

В пятницу пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга сообщала, что в четверг общее количество привившихся составило более 34,3 тыс. человек. Это превысило предыдущий подобный показатель в Петербурге от 23 июля, когда суммарно вакцинировались более 32,9 тыс. человек.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой Смольного, сейчас в городе развернуты 177 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений, запас вакцины - 608 803 дозы. По официальным данным, всего первым компонентом вакцины к настоящему моменту привились 1,87 млн горожан (без учета однокомпонентной вакцины), 1,99 млн жителей Петербурга завершили цикл вакцинации.

По последним данным, в Петербурге выявили 748 605 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 677 891 человек, умерли 24 952. За последние сутки в городе выявили 3 273 случая заражения.