Глава Новгородской области самоизолировался из-за случая ковида в его окружении

ТАСС, 13 ноября. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел на самоизоляцию из-за выявленного у родственника заражения коронавирусной инфекцией. Об этом глава региона в субботу сообщил на своей странице в социальной сети " ВКонтакте ".

"На этой неделе один из моих родственников получил положительный тест на ковид. Болезнь переносится легко, так как все члены семьи вакцинированы. У меня ПЦР-тесты отрицательные, но правила требуют, чтобы я на некоторое время ушел на самоизоляцию. Продолжу регулярно тестироваться", - написал Никитин.

Губернатор указал, что пока работает дистанционно. "Если все будет хорошо, после консультаций с медиками буду принимать решение о выходе на работу", - добавил он.