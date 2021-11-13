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Глава Новгородской области самоизолировался из-за случая ковида в его окружении

Он пока работает дистанционно

ТАСС, 13 ноября. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел на самоизоляцию из-за выявленного у родственника заражения коронавирусной инфекцией. Об этом глава региона в субботу сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

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"На этой неделе один из моих родственников получил положительный тест на ковид. Болезнь переносится легко, так как все члены семьи вакцинированы. У меня ПЦР-тесты отрицательные, но правила требуют, чтобы я на некоторое время ушел на самоизоляцию. Продолжу регулярно тестироваться", - написал Никитин.

Губернатор указал, что пока работает дистанционно. "Если все будет хорошо, после консультаций с медиками буду принимать решение о выходе на работу", - добавил он.

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РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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