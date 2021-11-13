Советскую субмарину С-49 доставили к месту базирования в Балаклавском подземном музее

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Экспериментальная субмарина С-49 - 60-летний последний представитель подводных лодок проекта 633РВ, прибыла к постоянному месту базирования в Балаклавском подземном музейном комплексе. Об этом ТАСС сообщил директор Военно-исторического музея фортификационных сооружений Эдуард Крайнов.

"Лодка С-49 совершила многочасовой переход на буксире из Южной бухты Севастополя в Балаклаву, втянута в канал штольни подводного музейного комплекса и в ближайшее время будет размещена в его сухом доке", - рассказал Крайнов.

По его словам, посетители музея С-49 смогут увидеть лодку только в конце текущего года. Создание же внутренней экспозиции станет уже следующим этапом создания корабля-музея и может занять довольно продолжительное время.

Балаклавский музейный комплекс находится в ранее засекреченном противоатомном подземном убежище, оборудованном в толще скалы, который включает в себя в том числе укрытие для подлодок и экипажей. Для 78-метровой субмарины подготовлен 100-метровый сухой док, где она станет на четыре бетонных кильблока.

Субмарина С-49

В конце текущего года ветерану отечественного Военно-морского флота исполнится 60 лет. Лодка была заложена на заводе "Красное Сормово" в Горьком (Нижний Новгород) в марте 1952 года, спущена на воду в июле 1961 года и вступила в строй 31 декабря 1961 года. Несла службу на Северном и Черноморском флотах.

В конце 60-х годов была переоборудована для испытания противолодочных комплексов "Водопад" и "Ветер". В процессе модернизации получила в носовой части надстройку с двумя 650-миллиметровыми торпедными аппаратами для испытания новых торпед. В 1975 году на лодке установили систему глубоководной стрельбы, позволившую провести 22 пуска противолодочных ракето-торпед, в том числе впервые в мире с глубины 240 м.

До июля 1985 года С-49 была задействована в серийных испытаниях всех имевшихся на вооружении ВМФ ракето-торпед. В июле 1995 года субмарина была исключена из состава флота, ее экипаж был расформирован. В том же году лодка была переоборудована в плавучую зарядовую станцию (ПЗС-50) и несла службу до 2019 года.