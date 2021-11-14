Джонсон назвал "большим шагом вперед" итоги климатической конференции ООН в Глазго

ГЛАЗГО, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал в субботу принятие итогового документа 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, назвав итоги работы форума "большим шагом вперед".

"Я хочу поблагодарить лидеров, переговорщиков и активистов, которые сделали возможным заключение этого пакта, а также жителей Глазго, принявших их с распростертыми объятиями, - указал глава британского правительства в своем Twitter. - В предстоящие годы необходимо проделать еще очень много работы, однако сегодняшнее соглашение - это большой шаг вперед. Что важно, мы достигли первого международного соглашения по сокращению [потребления энергии на основе] угля и согласовали дорожную карту по удержанию глобального потепления на отметке 1,5 градуса".

Джонсон также выразил надежду, что спустя несколько лет COP26 будет рассматриваться как мероприятие, которое положило начало решительным действиям по предотвращению изменения климата. "Я продолжу неустанно работать ради достижения цели", - отметил он.

Итоговый документ

Ранее в субботу делегаты без малого 200 стран, участвовавших в COP26, с опозданием на сутки согласовали тексты итоговых документов форума. Как говорится в принятом заявлении, страны берут на себя обязательства наращивать усилия "для сокращения потребления энергии на основе неослабленного угля и отказа от неэффективных субсидий ископаемого топлива, обеспечивая адресную поддержку самых бедных и самых уязвимых в соответствии с национальными обстоятельствами". Неослабленным называют уголь, который используется на угольных электростанциях, не оснащенных только появляющимися сейчас технологиями улавливания и захоронения углекислого газа.

На нынешней формулировке настаивала Индия, подчеркивая свою зависимость от угля. В предыдущих версиях итогового соглашения страны намеревались "поэтапно отказаться от энергии, получаемой за счет неослабленного угля, а также от неэффективных субсидий ископаемого топлива". Таким образом, вместо "поэтапного отказа" в тексте оказалось зафиксировано "поэтапное сокращение".

Кроме того, страны также согласовали правила реализации шестой статьи Парижского соглашения по климату, заключенного в 2015 году. Эта статья предусматривает введение конкретных механизмов регулирования выбросов парниковых газов и торговли углеродными единицами. Ожесточенные дискуссии по поводу правил ее имплементации велись несколько лет.

Разочарование ряда стран

Внесенными в итоговый документ изменениями остались недовольны ряд стран, в частности Швейцария и Евросоюз, однако соглашение все равно было поддержано ими. В свою очередь представители некоторых развивающихся стран, в том числе Кубы, указали на неоправдашиеся надежды на то, что в итоговом заявлении COP26 будет "ясно отражена историческая ответственность, которую развитые страны несут в борьбе с изменением климата" и их готовность взять на себя как наиболее амбициозные климатические обязательства, так и существенную часть бремени более уязвимых государств.

Климатические активисты, которые в субботу устроили на центральном кладбище Глазго символические похороны COP26, оказались разочарованы тем, что делегаты лишь выразили стремление удержать рост глобальной среднегодовой температуры на отметке в 1,5 градуса Цельсия к концу XXI века. В реальности же текущий тренд едва ли позволяет это сделать, так как к 2030 году прогнозируемый объем выбросов парниковых газов вырастет, а не сократится на 45%, что считается необходимым условием для достижения наиболее амбициозной температурной цели Парижского соглашения.