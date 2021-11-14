{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

От аномальных наводнений и паводков в России в 2021 году пострадало более 21 тыс. человек

Затопленными оказались более 10 тыс. домов и 250 социально значимых объектов
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 600 населенных пунктов на территории России пострадало в результате наводнений и паводков в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"От паводков в текущем году пострадали более 600 населенных пунктов. При этом затопленными оказались более 10 тыс. домов и 250 социально значимых объектов, а также почти 300 мостов и более 700 участков автодорог", - сказали в ведомстве.

Пострадавшими признана 21 тыс. человек, были спасены около 1,5 тыс. человек. При этом из зоны подтоплений в превентивных целях эвакуировали 12 тыс. человек, более 4 тыс. из них были переселены в пункты временного размещения.

"Паводкоопасный период 2021 года характеризовался аномальными показателями водности на реках Дальнего Востока, Сибири и субъектов юга России, что в совокупности с циклонической активностью привело к увеличению масштабов паводков по сравнению с предыдущим годом", - отметили в МЧС.

Более других от наводнений пострадали Крым, Забайкальский, Краснодарский и Хабаровский края, Амурская область и Еврейская автономная область. Оценка ущерба от паводков продолжается.

Теги
Россия
Борьба с изменениями климата
Конференция по климату COP26 завершилась. Провала избежали, но скорости не набрали
Эксперты подчеркивали, что форум в Глазго не имел шансов стать прорывным, а перед организаторами стояли другие задачи - представить новые климатические инициативы
Конференция по климату COP26 завершилась.
Читать полностью