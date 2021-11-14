От аномальных наводнений и паводков в России в 2021 году пострадало более 21 тыс. человек

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 600 населенных пунктов на территории России пострадало в результате наводнений и паводков в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"От паводков в текущем году пострадали более 600 населенных пунктов. При этом затопленными оказались более 10 тыс. домов и 250 социально значимых объектов, а также почти 300 мостов и более 700 участков автодорог", - сказали в ведомстве.

Пострадавшими признана 21 тыс. человек, были спасены около 1,5 тыс. человек. При этом из зоны подтоплений в превентивных целях эвакуировали 12 тыс. человек, более 4 тыс. из них были переселены в пункты временного размещения.

"Паводкоопасный период 2021 года характеризовался аномальными показателями водности на реках Дальнего Востока, Сибири и субъектов юга России, что в совокупности с циклонической активностью привело к увеличению масштабов паводков по сравнению с предыдущим годом", - отметили в МЧС.

Более других от наводнений пострадали Крым, Забайкальский, Краснодарский и Хабаровский края, Амурская область и Еврейская автономная область. Оценка ущерба от паводков продолжается.