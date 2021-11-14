В Якутск доставили 24 тонны жидкого медицинского кислорода для больных коронавирусом

"В столицу республики из Хабаровска привезли очередную партию жидкого медицинского кислорода общим объемом 16 тонн. Еще дополнительные восемь тонн доставило местное предприятие "Кислород Якутии" из Нерюнгри", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что ближайшая задача республиканских властей - открытие собственного производства жидкого медицинского кислорода в Якутске, чтобы сократить зависимость и риски при поставках кислорода из-за пределов республики.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировали около 65,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 55,3 тыс. пациентов выздоровели, 1 558 умерли. Вакцинировали полностью более 85 тыс. человек. Получили первую вакцинацию - 438 078 человек, в том числе 84 587 лиц, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили - 396 642 человек, в том числе 76 426 лиц, старше 60 лет. Ревакцинировались - 43 227 человек.