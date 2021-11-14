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В Якутск доставили 24 тонны жидкого медицинского кислорода для больных коронавирусом

В планах открытие собственного производства жидкого медицинского кислорода

ТАСС, 14 ноября. Очередную партию жидкого медицинского кислорода для больных коронавирусом доставили в Якутск, сообщила пресс-служба правительства Якутии.

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"В столицу республики из Хабаровска привезли очередную партию жидкого медицинского кислорода общим объемом 16 тонн. Еще дополнительные восемь тонн доставило местное предприятие "Кислород Якутии" из Нерюнгри", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что ближайшая задача республиканских властей - открытие собственного производства жидкого медицинского кислорода в Якутске, чтобы сократить зависимость и риски при поставках кислорода из-за пределов республики.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировали около 65,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 55,3 тыс. пациентов выздоровели, 1 558 умерли. Вакцинировали полностью более 85 тыс. человек. Получили первую вакцинацию - 438 078 человек, в том числе 84 587 лиц, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили - 396 642 человек, в том числе 76 426 лиц, старше 60 лет. Ревакцинировались - 43 227 человек.

Теги
РоссияЯкутияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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