Благоустройство квартала между Тверской и Большой Никитской в Москве завершат в 2022 году

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Работы по благоустройству московского квартала между Тверской и Большой Никитской улицами планируют завершить в 2022 году. Об этом в воскресенье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В 2022 году мы планируем завершить благоустройство большого квартала между Тверской и Большой Никитской. Работы в Газетном и Никитском переулках были выполнены несколько лет назад. Теперь - пришла очередь Брюсова, Леонтьевского, Большого и Малого Гнездниковских переулков и Шведского тупика", - написал мэр в своем блоге.

Он отметил, что в рамках проекта благоустройства в этих переулках рядом с вековыми деревьями будет высажен нижний ярус озеленения, а также появятся еще больше уличных фонарей.

"За счет частичного перераспределения уличного пространства тротуары станут шире и удобнее для пешеходов. Для каждого переулка будет разработан собственный рисунок гранитного мощения. Вместо хаотичной парковки будут организованы карманы для стоянки машин", - добавил Собянин.

По его словам, предложения по благоустройству прилегающих дворов были выработаны в ходе диалога с жителями. Кроме того, высказать мнение о проекте благоустройства можно на платформе "Активный гражданин".