В Чечне построили 200 км дорог в возрождаемом горном районе

ГРОЗНЫЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Чечни построили и реконструировали 230 км дорог в возрождаемом горном Галанчожском районе, который считается историческим для чеченцев. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".

"Проделан колоссальный объем работы. В частности, построено и реконструировано 230 км дорог. Теперь до конца 2022 года будет реализован очередной этап. В частности, в ближайшее время предстоит проложить 123 км газопровода, провести первичную электрификацию. 2 000 семей уже изъявили желание переехать сюда. По мере роста населения мы будем строить соцобъекты", - написал Кадыров.

По его словам, данный район богат уникальными памятниками архитектуры. "Таковых на этих землях 250. В феврале 1944 года здесь было совершено чудовищное преступление, когда преступники из НКВД в Хайбахе сожгли заживо местных жителей. Я поручил построить мемориал памяти о жертвах той трагедии", - добавил глава Чечни.

Галанчожский район, распложенный в центре республики, был одним из крупнейших до депортации 1944 года, в него входило до 140 сел, на юге он граничит с Грузией. В феврале 1944 года партийное руководство упразднило и расформировало Галанчожский район, включив его территорию в состав Ачхой-Мартановского, Сунженского, Итум-Калинского районов.

После реабилитации чеченскому населению было запрещено селиться в районе, который считается историческим для чеченцев. По преданию, оттуда ведут начало все коренные тейпы, сформировавшие народ. Там находится много исторических памятников: старинные башни, развалины замков, склепы и озеро Галанчож.

В 2012 году по инициативе Кадырова район был воссоздан как отдельная административно-территориальная единица.