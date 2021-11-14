Елизавета II в последний момент отменила участие в Дне поминовения

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II в последний момент отменила свое участие в национальной церемонии по случаю Дня поминовения из-за того, что потянула спину. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье Букингемским дворцом.

"Королева из-за того, что потянула спину, с огромным сожалением приняла этим утром решение, что она не сможет принять участие в церемонии по случаю Дня повиновения в это воскресенье у Кенотафа", - отмечается в сообщении канцелярии 95-летнего монарха. "Ее Величество разочаровано, что она пропустит церемонию", - добавили в дворце.

Ранее было объявлено, что 14 ноября вместе с королевой цветы к подножию Кенотафа - символическому надгробному памятнику павшим солдатам, расположенному в центре Лондона, возложит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Поминальное воскресенье, когда вспоминают британцев, ставших жертвами военных конфликтов, всегда выпадает на последний день уик-энда, следующего за очередной годовщиной подписания Компьенского перемирия, которое состоялось 11 ноября 1918 года. Это перемирие положило конец Первой мировой войне.

Участие в церемонии должно было стать для королевы первым официальным появлением на публике с 19 октября. Тогда она приняла участие в приеме по случаю проходившего в Лондоне Глобального инвестиционного саммита. Вскоре после этого канцелярия монарха информировала, что глава государства отменила визит в Северную Ирландию по совету врачей. 20 октября она посетила больницу, чтобы пройти предварительный медосмотр, а на следующий день вернулась в Виндзорский замок.

По данным телеканала ITV, в ночь на 21 октября Елизавета II оставалась в больнице имени короля Эдуарда VII в центре Лондона. Эта госпитализация стала первой за много лет для королевы, которая в следующем году будет отмечать 70-летний юбилей царствования. В конце октября врачи порекомендовали ей воздержаться от активной деятельности еще на две недели, однако не высказались против того, чтобы она выполняла необременительные обязанности.