Шойгу сообщил, что "Географический диктант" проводят на рекордном количестве площадок

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Участники "Географического диктанта" в этом году пишут его в 120 странах на более чем 8,6 тыс. площадок, это рекордное количество. Об этом сообщил президент РГО (Русское географическое общество), министр обороны России Сергей Шойгу.

"Несмотря на сложные условия, мы не стоим на месте и не повторяем достижения прошлых и позапрошлых годов, а растем - в этом году на 60% количество площадок увеличилось, их теперь 8,6 тыс. в 120 странах", - сообщил он.

Шойгу сам поучаствовал в акции на центральной площадке проведения диктанта в штаб-квартире РГО в Москве.

Диктант в этом году проходит в трех формах: в очном, дистанционном и онлайн. В воскресенье военнослужащие и гражданский персонал Минобороны России также принимают участие в акции. Центральной площадкой в министерстве стал Национальный центр управления обороной Российской Федерации, на прямой связи с которым будут все площадки проведения диктанта в военных округах. Всего в Минобороны будет задействовано более 1,5 тыс. площадок написания диктанта от Калининграда до Камчатки.

По традиции "Геодиктант - 2021" будет составлен в четырех вариантах, в каждый из которых войдет 40 вопросов, разделенных на две части", - говорится в сообщении. Отмечается, что первая часть базового уровня будет состоять из 10 вопросов, это будет "географический ликбез" на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию. Участники анонимно отвечают на вопросы по географии России. Оценка уровня географической грамотности не является главной задачей акции. Она носит просветительский характер и нацелена на популяризацию географических знаний, а также на повышение интереса к науке и национальному наследию.

За шесть лет в проекте приняли участие почти 1,8 млн человек. В 2017 году он впервые стал международным: его написали в 25 странах мира. В 2020 году число стран-участниц, включая Россию, достигло 110. Акция проходила на всех континентах, кроме Антарктиды, и даже в космосе - на МКС.