Синоптики спрогнозировали устойчивый снег в Москве и Подмосковье к 20 ноября

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Устойчивый снежный покров в Москве и Подмосковье сформируется к следующим выходным, 20 и 21 ноября. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С наступлением выходных интенсивность и продолжительность осадков преимущественно в твердой фазе увеличится, из-за чего на земле сформируется устойчивый снежный покров высотой в Москве до 5-6 см, в Подмосковье - от 5 до 10 см, а это климатические показатели начала первого зимнего месяца", - сказал он. При этом температура воздуха, по словам синоптика, в течение суток будет колебаться от -3 до +2.

Тишковец отметил, что в целом на будущей неделе "температурный маятник качнется в сторону метеорологической зимы". "Причиной тому станет северная тяга ветров, которая уже в ближайшие сутки в тылу циклона начнет менять западно-восточный перенос атлантического тепла на полярную стужу. В результате к вечеру воскресенья и в ночь на понедельник в Центральной России пройдут очаговые скоротечные заряды снега с усилением ветра в порывах до 12 м/с и кратковременным ухудшением видимости до 4 км. Снег прекратится к 9 часам утра 15 ноября, но землю успеет припорошить символическим снежным покровом толщиной не более 0,5-1 см, а воздух при этом остынет в Москве до -1…-3, по области до 0…-5, на дорогах местами образуется слабая гололедица", - рассказал он.

В понедельник жители столичного региона даже смогут увидеть солнце, которое "неуверенно выглянет из-за туч". Столбики термометров не поднимутся выше нулевой отметки. Во вторник и среду на фоне повышенного атмосферного давления обойдется без осадков, солнца станет больше. Увеличатся суточные колебания температуры, и ночами будет подмораживать до минус 2-7 градусов.