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Авиасообщение с Мурманском восстановили после метели

Из-за непогоды были задержаны шесть рейсов на вылет и шесть на прилет

МУРМАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Мурманска вновь заработал после нескольких часов задержки из-за неблагоприятных погодных условий - метели. На данный момент воздушная гавань работает в обычном режиме, сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта.

"Погодные условия улучшились, аэропорт открыт с 15:00. Из-за непогоды были задержаны шесть рейсов на вылет и шесть на прилет. Еще некоторые рейсы сейчас выполняются, которые не вылетели в первую половину дня. Это рейсы в Москву, Санкт-Петербург и в обратном направлении", - сообщили ТАСС в аэропорту Мурманска.

По информации Мурманского УГМС, 14 ноября регион оказался в тыловой части циклона, наблюдался сильный северо-западный ветер, снег, метель при температуре минус 2-7 градуса. В дальнейшем циклон сместится на север Архангельской области.

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