В лагере беженцев на белорусско-польской границе организовали полевой пресс-центр

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Полевой пресс-центр появился в лагере беженцев на белорусско-польской границе, где в настоящее время находятся несколько тысяч мигрантов, желающих попасть в Европу. Об этом сообщили в эфире телеканала " Беларусь-1 ".

По его информации, под пресс-центр оборудовали крытый военный автомобиль, в котором будет организована постоянная подача электричества, созданы условия для работы и зарядки техники. Сообщается, что в лагере работают несколько десятков журналистов представителей белорусских и некоторых зарубежных СМИ. От агентства телевизионных новостей канала "Беларусь-1", в частности, находятся три группы, а к вечеру воскресенья ожидают еще две.

Журналисты телеканала также сообщили, что межгосударственная телерадиокомпания "Мир" доставила на место автомобиль спутниковой связи для ведения прямых трансляций. Ранее телерадиокомпания сообщила, что будет организовывать прямые включения с границы между Белоруссией и Польшей. Видео компании "Мир" будет предоставлено по запросу и другим телеканалам.

Миграционный кризис на границе Белоруссии c Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. В стихийном лагере находятся около 2 тыс. мигрантов. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.