План по вакцинации в Самарской области исполнен почти на 70%

САМАРА, 14 ноября. /ТАСС/. Самарская область исполнила план по вакцинации, по которому в регионе необходимо привить 80% взрослого населения, на 70%. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

"Исполнение плана - 69%. Всего первично вакцинировано свыше 1 млн 400 тысяч граждан, завершили курс вакцинации более 1 млн 277 тысяч человек", - сказали в профильном министерстве.

В Тольятти в субботу организовали единый день вакцинации от коронавируса на общественной площадке - в культурном центре "Автоград", где привились 770 человек. В ближайшее время единые дни вакцинации пройдут также в других районах города: 20 ноября привиться можно будет в Центральном районе в доме культуры "Тольятти". На следующей неделе планируется запустить работу передвижные пункты вакцинации.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в ближайшее время в регионе запустят акцию областной общественной палаты"Вакцинация - жизнь" . Среди участников будут разыграны ценные призы - автомобили, квартиры, бытовая техника, подробные условия будут известны позже.

По данным Минздрава Самарской области, обстановка в регионе стабилизируется, однако о выходе на плато говорить пока рано, так как необходимо проследить за заболеваемостью за прошедшую неделю, когда самарцы вернулись к работе.

Сейчас в регионе продолжает действовать ряд ограничений: непривитым пожилым людям по-прежнему необходимо соблюдать самоизоляцию, а для посещения определенных учреждений всем необходимо иметь один из трех документов - сертификат о вакцинации, сведения о перенесенном заболевании либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до посещения.