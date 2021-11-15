Малайзия разрешила въезд на курорт Лангкави для вакцинированных туристов

СИНГАПУР, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Малайзии с 15 ноября разрешили въезд для вакцинированных от коронавируса иностранных туристов на курортный остров Лангкави, подобное решение принято впервые с момента начала пандемии.

Как говорится в заявлении премьер-министра Исмаила Сабри Якоба, "данный проект временный и рассчитан на три месяца, по итогам будет принято решение о дальнейших шагах по открытию границ".

По его словам, прибывающие иностранные туристы должны быть вакцинированы, пробыть на острове не менее трех суток, иметь на руках отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда, а также застрахованы на сумму не менее $80 тыс.

Власти пока не объявили список стран, жители которых смогут с 15 ноября посещать Лангкави. Между тем, как сообщил корресподент ТАСС информированный источник в Куала-Лумпуре, "Россия на данном этапе не будет включена в данный список".

Этот курорт стал первым направлением в Малайзии, который открылся для посещения местными жителями. Правительство с 11 октября сняло длившийся с начала года запрет на поездки по стране, однако данное послабление действует только для вакцинированных. К настоящему времени полный курс иммунизации прошли свыше 95% совершеннолетних жителей. За время пандемии в Малайзии было зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, примерно 29,6 тыс. человек скончались от осложнений, вызванных вирусом.