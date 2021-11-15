Резидент IT-парка в Якутии до конца года выпустит мультимедийный букварь якутского языка

ЯКУТСК, 15 ноября. /ТАСС/. Мультимедийный букварь якутского языка появится в Якутии до конца года. Он позволит изучать материал при помощи анимационных роликов с сюжетом, сообщила в понедельник ТАСС директор IT-компании "Мультидитек" Таисия Тарабукина.

"Идея создания якутской азбуки витала у нас несколько лет. В этом году нам удалось получить поддержку властей, и мы начали разработку. Согласно сюжету, главные персонажи якутской азбуки - это дети, которые вместе с читателем отправляются в мир букв и учат якутский язык", - рассказала Тарабукина. Она отметила, что букварь выйдет до конца года ограниченным тиражом в 100 экземпляров при поддержке регионального министерства по внешним связям и делам народов.

В книге будет размещен QR-код с интернет-ссылкой. Перейдя по ней на YouTube-канал, ребенок сможет полностью погрузиться в книгу. "Сюжеты азбуки сопровождаются анимацией. Они сейчас очень актуальны: современные дети получают информацию из визуального контента. При помощи 3D-графики и анимации нам удается довести образовательный контент до наших детей эффективно", - сказала собеседница агентства.

"Над анимацией работала команда художников и аниматоров. К работе над букварем якутского языка были привлечены четыре практикующих опытных учителя начальных классов из якутских школ. <...>. В планах добиться более широкой печати книги для увеличения круга наших читателей. Также проект по созданию анимаций для якутской азбуки продолжится и в следующем году", - рассказала она.

Компания "Мультидитек" создана в 2016 году, с 2017 года является резидентом IT-парка в Якутске. Компания занимается созданием 3D- и 2D-анимации, книг с технологией дополненной реальности. Сотрудники компании работают над интеграцией музыкального, анимационного и текстового контента. Книги направлены на развитие навыков речи, письма, математики и логики.