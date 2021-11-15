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В поселке на Камчатке, дорога к которому закрыта неделю, нет дефицита продуктов

Органы местного самоуправления ежедневно ведут мониторинг продовольствия, груз доставляется при помощи специальной техники

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Дефицит продуктов и топлива в рыболовецком поселке Октябрьский на Камчатке, дорога к которому закрыта с 8 ноября из-за шторма, не зафиксирован, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Все аварийно-восстановительные и спасательные службы находятся в полной готовности. Что касается продовольствия и топлива для котельной, населенный пункт полностью обеспечен. Топливом как минимум на 10 дней. В ежедневном режиме органы местного самоуправления ведут мониторинг продовольствия, и, если необходимо, груз доставляется при помощи специальной техники", - приводятся в сообщении слова заместителя главы Октябрьского сельского поселения Виталия Данилина.

Дорога до поселка, в котором проживают около 1 500 человек, была размыта переливами морской воды во время штормов. В настоящий момент объезд организован только для легкового транспорта, ведутся восстановительные работы. Дорожное полотно будет поднято до восьми метров, будут установлены дренажные трубы, а также 15-сантиметровый слой песчано-гравийной дорожной одежды. Планируется, что работы завершатся к 20 декабря.

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