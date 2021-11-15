Около 4 тыс. объектов зимнего отдыха откроют в Москве в этом сезоне

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. объектов зимнего отдыха, среди которых катки, лыжные трассы и ледяные горки, планируется открыть в Москве в этом сезоне. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовят к работе в этом сезоне около 4 тыс. объектов зимнего отдыха. Это катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Петра Бирюкова.

Он отметил, что первыми заработают катки с искусственным покрытием - всего их будет свыше 150. Катки с естественным льдом, а также лыжные трассы и ледяные горки начнут открывать после установления устойчивых отрицательных температур.

По его словам, новые лыжные трассы появятся в парках "Хованская дубрава" и "Сокольники", в Таганском парке и парке "Дубки" будут организованы снежные и ледяные горки. "Этой зимой на территории создаваемого парка "Яуза" будут работать 23 объекта зимнего отдыха. В сквере, прилегающем к Лазоревому проезду, откроется новый каток с искусственным льдом. Запланировано обустройство четырех лыжных трасс, трех ледяных горок и 15 универсальных площадок для зимних видов спорта", - добавил Бирюков.

Заммэра уточнил, что на всех объектах зимнего отдыха особое внимание будет уделено соблюдению эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.