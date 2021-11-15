Эксперт: спад эпидемии в Японии вызван массовой вакцинацией и ее поздним началом

ТОКИО, 15 ноября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Резкое сокращение числа случаев заражения новым коронавирусом и смертей от COVID-19 вызвано в Японии сочетанием многих факторов, включая нынешнее стремительное продвижение вакцинации и относительно позднее начало ее проведения, а также привычку населения носить маски и принимать другие меры защиты. Такое мнение высказал в беседе с корреспондетом ТАСС известный в стране вирусолог и специалист по инфекционным болезням Кадзухиро Татэда, профессор медицинского факультета Университета Тохо.

"С июля по сентябрь, - сказал он, - в Японии стремительно расширились масштабы вакцинации, почти разом привиты были примерно 40 млн человек младше 64 лет. Это совпало с очередной волной распространения коронавируса, ростом числа заражений и, соответственно, c увеличением числа благополучно переболевших. Сочетание нараставшего числа полностью вакцинированных с выздоровевшими дало в общенациональных масштабах сильный коллективный иммунитет".

"Возможно, повезло и с тем, что по темпам вакцинации Япония поначалу отставала от таких стран, как Великобритания, Израиль, Сингапур, - полагает профессор. - Появление более опасного дельта-штамма коронавируса совпало там с естественным массовым ослаблением иммунитета после прививок, что привело к новому росту числа заражений. Япония же из-за отставания смогла встретить эту волну большим количеством только что вакцинированных с максимальным уровнем иммунитета".

"Свою роль сыграло и то, что значительная часть жителей Японии даже после получения прививок продолжает с опаской относиться к перспективе новых заражений, массово носит маски, принимает базисные меры защиты от коронавируса, - отмечает эксперт. - В то же время в других странах мы зачастую видим отторжение от ношения масок, которые стараются тут же снимать после вакцинации. В Японии, надо отметить, по-прежнему на относительно низком уровне сохраняются объемы передвижения людей, их скопления в транспортных и торговых узлах, хотя так и не удалось уменьшить эти потоки наполовину, как планировалось".

Вакцинировано более 75% населения

Эксперт предупредил, что страну в январе-феврале скорее всего ждет новая волна распространения коронавируса. "Однако ее можно сдержать на низком уровне, если будет удачно проведена новая массовая иммунизация населения третьей, бустерной дозой вакцины", - считает профессор Татэда.

В Японии сейчас наблюдается существенный спад эпидемии - 14 ноября, например, было зафиксировано всего 134 новых случая заражения, умерли 2 человека. Это менее 1% пиковых показателей, достигнутых в конце августа. В отделениях интенсивной терапии с подключением к аппаратуре по всей стране содержались 14 ноября лишь 85 пациентов в тяжелом состоянии.

За все время эпидемии в Японии от заражения различными штаммами коронавируса умерли свыше 18,3 тыс. человек. Это кратно меньше, чем в других развитых странах. К настоящему времени полностью вакцинировано более 75 процентов 126-миллионного населения Японии. По этому показателю она пока уступает только Канаде в "семерке" промышленно развитых государств, в которую входят также Великобритания, Германия, Италия, США, Франция.