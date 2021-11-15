Синоптики предупредили о росте атмосферного давления в Москве

МОСКВА. 15 ноября. /ТАСС/. Атмосферное давление будет расти в московском регионе в течение всего понедельника и к вечеру составит 763 мм рт. ст., сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с, атмосферное давление будет повышаться и к вечеру достигнет отметки 763 мм рт. ст.", - сказал он.

В Москве и области синоптики ожидают облачную с прояснениями погоду без осадков, которая будет определяться антициклоном . "Температура днем в столице - около нуля, по области - минус три - плюс два градуса", - добавил специалист.