В Москве заявку на экспресс-тестирование на COVID-19 теперь можно подать онлайн

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Запись на экспресс-тестирование на COVID-19 в Москве теперь стала доступна в онлайн-формате. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Для безопасности горожан мы оперативно развернули 71 точку экспресс-диагностики на COVID-19 по всей столице. Чтобы сделать процесс еще удобнее для москвичей, мы предусмотрели возможность подачи заявки на тестирование в онлайн-формате. С 15 ноября в приложении или на сайте "ЕМИАС.Инфо" человек может заранее заполнить анкету перед экспресс-тестированием. В заявке нужно указать фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, или номер полиса СНИЛС или ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что это та информация, которую горожане сейчас заполняют в пунктах от руки. После внесения информации система выдаст специальный QR-код заявки - его нужно просто показать администратору в точке экспресс-тестирования, москвичам не придется дополнительно заполнять бумажные анкеты.

"Это поможет и администраторам - ведь им не нужно будет переносить информацию с бумаги в электронный вид. Сдать тест после электронного заполнения заявки можно будет в течение двух дней (не считая дня подачи заявки). Также по QR-коду заявки на месте можно получить результат экспресс-тестирования в течение 15-20 минут. Кроме того, результаты экспресс-теста уже доступны столичным жителям в электронной медкарте", - уточнила Ракова.

Горожане по-прежнему могут заполнить бумажную заявку на экспресс-диагностику на месте. Сделать экспресс-тест на COVID-19 могут бесплатно все желающие. Для этого взрослым понадобится только паспорт или загранпаспорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина или вид на жительство (для иностранных граждан), свидетельство о рождении (для ребенка) или номер полиса ОМС, СНИЛС (при наличии). Дети могут пройти экспресс-тестирование только в присутствии родителей.