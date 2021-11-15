ТАСС, 15 ноября. Борис Коробец назначен ректором Дальневосточного федерального университета во Владивостоке (ДВФУ). Ранее 38-летний профессор занимал должность проректора по научной работе и стратегическому развитию Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана, сообщается в понедельник на сайте ДВФУ.

"С 16 ноября Дальневосточный федеральный университет возглавит Борис Коробец, ранее занимавший должность первого проректора-проректора по научной работе и стратегическому развитию Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков", - говорится в сообщении.

Профессорско-преподавательскому составу нового руководителя представил заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Напомню, сам университет создан по прямому поручению главы государства. Развитие Дальнего Востока объявлено президентом России национальным приоритетом. На сегодняшний день здесь реализуются более 2,6 тыс. новых инвестиционных проектов, создано 82 тыс. рабочих мест. Для того чтобы регион развивался быстрее, нужно повышать качество образования, нужно делать ДВФУ мировым научным центром - это важно, в том числе для выпускников школ, которые делают выбор на Дальнем Востоке и думают, где им продолжать обучение, а во многом и где продолжать жить, правительство Российской Федерации продолжит поддерживать университет", - цитирует пресс-служба ДВФУ слова Юрия Трутнева.

О новом руководителе

Борис Коробец - организатор в сфере науки и образования, ученый, общественный деятель, член бюро Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, доктор технических наук.

С 2004 года в МГТУ им. Н. Э. Баумана занимался научно-исследовательской и преподавательской деятельностью, а в 2007 году был избран на должность заведующего кафедрой "Управление интеллектуальной собственностью". Под его руководством впервые в России были реализованы инженерная магистратура по направлению управления интеллектуальной собственностью и образовательная программа по цифровой криминалистике.

С 2018 года был назначен на должность проректора МГТУ. В рамках административной работы в университете разработал и реализовал стратегию развития информационных технологий университета, был куратором работы по созданию и проектированию нового кампуса, руководил разработкой стратегии развития МГТУ и курировал подготовку заявки университета в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", где МГТУ по итогам конкурсного отбора вошел в число лидеров программы и получил наивысшие оценки за комплексность и проработанность стратегии.