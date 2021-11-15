Власти Крыма назвали ситуацию с коронавирусом в регионе напряженной, но контролируемой

"В целом, ситуация напряженная, но она под контролем, стабильная. Можно говорить, что мы вышли на какое-то плато", - сказал Скорупский.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма считают ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в республике напряженной, но контролируемой. Темпы прироста вышли на плато, сообщил в понедельник в эфире телеканала "Крым-24" врио министра здравоохранения Константин Скорупский.

По его словам, необходимости в увеличении коечного фонда для заразившихся коронавирусом сейчас нет, поскольку уже развернутых 5 365 коек хватает для пациентов. Фонд занят на 85%.

Власти Крыма также рассчитывают при сохранении нынешних темпов вакцинации от коронавируса достигнуть плановых показателей иммунизации к Новому году. Для создания популяционного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек.

"Мы вакцинируем на всех пунктах вакцинации порядка 15 тыс. человек в сутки. На сегодня уже привиты первым компонентом и ревакцинированы, то есть люди уже получили третью вакцину, более 800 тыс. В целом темпы не снижаются, надеюсь, что они останутся на прежнем уровне, и мы к Новому году достигнем того необходимого результата", - сказал Скорупский.

На сайте Минздрава Крыма также сообщается, что в регионе достаточный запас вакцины для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. При этом закончился препарат "Спутник Лайт". Этот вопрос находится на контроле федерального министерства здравоохранения, и в течение месяца ожидается новая поставка.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 860, это максимум с начала пандемии. На сайте Минздрава Крыма сообщается, что за сутки выздоровели 858 человек, выздоровевших за весь период - 96 333. Уточняется, что на коронавирус обследованы 5 013 человек.

Суточные максимумы по заболеваемости в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября. С 9 ноября суточный показатель превысил отметку в 800 новых случаев коронавируса. Из-за роста заболеваемости в республике ужесточили антиковидные меры. С 25 октября запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей старше 60 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В Крыму проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.