{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нефтегазовые компании Югры снизили выброс парниковых газов на 13% за 30 лет

В 2020 году показатель составил 105,4 млн тонн

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноября. /ТАСС/. Нефтегазовые компании Ханты-Мансийского автономного округа с 1990 года снизили выброс парниковых газов на 13%, до 105,4 млн тонн, сообщила в понедельник на пресс-конференции губернатор Наталья Комарова.

"Нефтяными компаниями при реализации комплекса природоохранных мероприятий у нас в Югре удалось сократить выбросы парниковых газов со 121,2 млн тонн в 1990 году до 105,4 млн тонн эквивалента СО2 в 2020 году. Снижение это - 13%", - сказала глава региона.

По ее словам, в проекты по повышению уровня использования нефтяного попутного газа (НПГ) нефтегазовыми компаниями инвестировано более 230 млрд рублей. "Среди перспективных направлений развития углеродной нейтральности мы видим развитие технологий улавливания, транспортировки, хранения и утилизация углеродов", - добавила она. До этого Комарова сообщала, что уровень использования НПГ в Югре доведен до 95,5% - это лучше мирового стандарта.

Югра является основным нефтедобывающим регионом РФ - на его долю приходится 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти формируют более 70% местного бюджета.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округ
В России за сутки коронавирусом заразились 38 420 человек
Читать полностью