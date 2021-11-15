Более 1 тыс. пациентов прошли лечение от ковида в медцентре Минобороны в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Многофункциональный медицинский центр Минобороны РФ в Калининграде с момента ввода в эксплуатацию в мае 2020 года принял более 1 тыс. пациентов с коронавирусом, включая военнослужащих и гражданских жителей Калининградской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Балтийского флота.

"В Калининграде с начала эксплуатации многофункционального медицинского центра на базе ФГБУ "1409 Военно-морской клинический госпиталь МО РФ" свыше 1 тыс. человек прошли лечение от новой коронавирусной инфекции. Это не только военнослужащие и члены их семей, но и жители Калининградской области, проходящие лечение по согласованию с министерством здравоохранения по полисам обязательного медицинского страхования", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ежедневно на лечение в антиковидный госпиталь поступает от пяти до семи человек. По словам сотрудников, принципы лечения тяжелых пациентов сохранились, но заметно сократился срок госпитализации. По словам начальника отделения реанимации инфекционного центра госпиталя Дмитрия Смирнова, все тяжелые пациенты, находящиеся в отделении реанимации, не привиты от новой коронавирусной инфекции. Из остального числа пациентов примерно 25% прошли вакцинацию, однако у всех этих людей течение заболевания проходит в легкой форме.

Военное лечебное учреждение может обеспечить необходимой медицинской помощью до 200 пациентов в месяц. На сегодняшний день загруженность госпиталя составляет 85%. Это военнослужащие, члены их семей, пенсионеры министерства обороны, а также гражданское население Калининградской области.

Многофункциональный медицинский центр МО РФ в Калининграде является на данный момент самым современным и высокотехнологичным медучреждением на территории области. Центр оснащен аппаратами искусственной вентиляции легких, компьютерным томографом, аппаратом экстракорпоральной мембранной оксигенации и другим современным медицинским оборудованием, позволяющим оказывать медицинскую помощь на самом современном уровне, отметили в пресс-службе флота.