В РФ могут разрешить применять незарегистрированные медизделия в конкретных организациях

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Проект постановления об обращении незарегистрированных в РФ медизделий, которые смогут применяться в научных целях непосредственно в конкретной медицинской организации и использоваться только внутри этой медорганизации, внесен в правительство. Об этом в понедельник сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"В настоящее время разработан и внесен в правительство РФ проект постановления об обращении незарегистрированных медицинских изделий. Данным постановлением предполагается устанавливать возможность применения медизделий для диагностики инвитро, в научных целях, которые будут разработаны в конкретной медорганизации и использоваться только внутри этой медорганизации для небольшого количества пациентов", - сказала она на Всероссийском форуме с международным участием "Обращение медицинских изделий" (Novamed - 2021).

Самойлова пояснила, что данное законодательное регулирование очень востребовано в связи с персонализацией медицины. Глава Росздравнадзора также рассказала, что ежедневно в ведомство поступает около 150 заявлений о регистрации медицинских изделий, добавив, что всего в России сейчас зарегистрировано более 31 тыс. медицинских изделий. Самойлова также отметила, что в 2020 и 2021 году наблюдался значительный рост их регистрации. По данным Росздравнадзора, за 10 месяцев 2021 года в России было зарегистрировано более 1,5 тыс. медицинских изделий.