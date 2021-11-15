В Калужской области план по вакцинации населения от коронавируса выполнили на 70%

"Всего в регионе привито 459 259 человек (70,6% от плана). В настоящее время в 47 стационарных и 17 мобильных пунктах вакцины имеются в достаточном количестве", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

ТАСС, 15 ноября. Более 459 тыс. жителей Калужской области сделали прививку от коронавируса, что составляет 70,6% от плана. Губернатор Владислав Шапша в понедельник поручил региональному Минздраву не ослаблять активность в проведении вакцинации, сообщила пресс-служба облправительства.

По данным регионального министерства здравоохранения, в Калужскую область поступило свыше 563,4 тыс. комплектов вакцины от ковида, 15 ноября ожидается поставка еще более 7,9 тыс. препарата "Эпиваккорона". Глава региона поручил областному Минздраву не ослаблять активность в проведении прививочной кампании. "Прошу вас организовать работу таким образом, чтобы хватило и ресурсов, и физических сил для того, чтобы эту работу довести до конца", - приводит пресс-служба слова Шапши.

Губернатор Калужской области 8 ноября в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что в регионе планируют выйти на целевые показатели по вакцинации - 80% от взрослого населения - к середине ноября. На эту дату было привито 419 455 человек или 64,5% от плана.

По информации сайта стопкоронавирус.рф на 14 ноября, в регионе с начала пандемии выявлено 55 813 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 52 499 человек, 933 пациента умерли.

Среди действующих профилактических ограничений масочный режим и социальное дистанцирование в общественных местах и в транспорте, запрет на проведение массовых мероприятий, наполняемость залов кинотеатров, театров, спортивных объектов не может превышать 50%. С 15 декабря посещение заведений общепита, театров, филармоний, концертных залов, кинотеатров, спортивных центров, фитнес-центров, бассейнов будет возможно при наличии QR-кода, ПЦР-теста, справки о перенесенном заболевании. Введена обязательная вакцинация сотрудников социально значимых сфер, а также жителей старше 60 лет.