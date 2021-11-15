В Тюмени косметолога заподозрили в смерти пациентки после услуг на дому

ТЮМЕНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Косметолог в Тюмени подозревается в смерти пациентки, которая наступила после оказания услуг на дому. Возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"В Тюмени по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере косметологии, повлекших смерть женщины, возбуждено уголовное дело. Следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Тюмени. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 29 сентября 2021 года в Тюмени подозреваемая у себя дома оказала косметологические услуги, из-за которых погибла 46-летняя пациентка. У обвиняемой нет медицинского образования и лицензии на осуществление косметологических услуг.

В пресс-службе регионального следственного управления добавили, что следствие проводит необходимые действия по установлению всех обстоятельств случившегося.