За неделю темпы вакцинации от коронавируса в Кузбассе выросли в полтора раза

КЕМЕРОВО, 15 ноября. /ТАСС/. Число желающих привиться от коронавируса в Кузбассе, где с 15 ноября начали действовать QR-коды на посещение общественных мест, за неделю выросло в полтора раза. Об этом в понедельник сообщил на аппаратном совещании в правительстве региона заместитель председателя областного правительства Алексей Цигельник.

"Вакцины в регионе более чем достаточно, всего в регион поступило 1 331 699 доз, 1 013 826 из них использовано. Только за прошлую неделю привились 50 349 человек. Поток вакцинирующихся [за неделю] вырос в полтора раза, стало больше желающих поставить прививку и среди людей старшего поколения. За прошлую неделю их было почти 16 тысяч человек", - отметил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

В начале ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил Кемеровскую область в числе 10 российских регионов, где необходимо ускорить темпы вакцинации. По решению регионального Роспотребнадзора, в Кузбассе была введена обязательная вакцинация для людей старше 60 лет, 80% из них должны привиться до 25 декабря. Аналогичные требования распространяются на работников медицинских и образовательных организаций, сферы транспорта, услуг, соцобслуживания, государственных и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов и многофункциональных центров, предприятий энергетики и волонтерских объединений, совершеннолетних студентов.

"На сегодня всего вакцинированы 932 536 человек, это 56,5% от подлежащих вакцинации. [В том числе] прошли вакцинацию в возрасте старше 60 лет 246 821 человек, это 45,5%", - пояснили ТАСС в региональном Минздраве.

В Кузбассе в ноябре почти ежедневно фиксируют новые суточные рекорды по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. С сентября этот показатель вырос более чем вдвое - до 367 случаев в день. Всего с начала пандемии в регионе коронавирус выявлен у более чем 68,6 тыс. человек. Для сравнения: в начале сентября было зарегистрировано около 52 тыс. случаев, рост заболеваемости составляет почти 32%. В ковидных госпиталях развернуто порядка 4 тыс. коек, свободны около 19% из них. Высокой остается смертность, за прошедшую неделю от коронавируса умерли 25 человек, все они были не привиты.

В условиях ухудшения эпидемиологической ситуации с 15 ноября в регионе начала действовать система QR-кодов. Подтвержденный факт вакцинации не позднее 12 мес. назад или перенесенной коронавирусной инфекции не более 6 месяцев назад будет основанием для допуска в учреждения культуры, общественного питания, спорта, салоны красоты, а также в торговые центры с развлекательной инфраструктурой. Попасть в данные учреждения можно будет и по отрицательному ПЦР-тесту, сделанному не позднее чем за 72 часа.