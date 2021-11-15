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Пандемия COVID-19

В Испании одобрили испытания местной вакцины от ковида на 1 тыс. добровольцев

Премьер страны Педро Санчес сообщил, что вторая фаза клинических испытаний вакцины компании Hipra получит помощь в размере €15 млн со стороны правительства Испании

МАДРИД, 15 ноября. /ТАСС/. Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями (AEMPS) разрешило проведение второй фазы клинических испытаний первой испанской вакцины от коронавируса. Об этом заявил в понедельник председатель правительства Испании Педро Санчес, выступая в Институте здоровья Карлоса III.

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"AEMPS этим утром разрешило вторую [из трех] фазу клинических испытаний вакцины испанской компании Hipra против COVID-19, - отметил премьер. - Я думаю, что это отменная новость для науки и испанского общества, она показывает, что Испания может быть в авангарде борьбы с ковидом".

"Эта вторая фаза пройдет в 10 больничных комплексах с [участием] более тысячи добровольцев и получит помощь в размере €15 млн со стороны правительства Испании", - добавил Санчес.

В августе текущего года AEMPS разрешило начать проведение первой фазы клинических испытаний испанской вакцины от COVID-19.

С начала распространения коронавирусной инфекции в 47-миллионной Испании было выявлено более 5 млн случаев заражения, свыше 87 тыс. пациентов умерли. В конце декабря прошлого года в стране началась кампания по вакцинации. Сейчас 88,9% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от COVID-19.

Теги
ИспанияСанчес, ПедроПандемия COVID-19
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