В Карачаево-Черкесии более 50 школ оснастили современным оборудованием в 2021 году

ЧЕРКЕССК, 15 ноября. /ТАСС/. Новое цифровое оборудование получили более 50 общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2021 году по нацпроекту "Образование". Об этом рассказала ТАСС в понедельник министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

"На территории КЧР в 2021 году созданы 26 центров "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, открылся детский технопарк "Кванториум" в городе Черкесске, создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в городе Черкесске, 51 образовательная организация оснащена современным цифровым оборудованием", - рассказала Кравченко.

По нацпроекту "Образование" в 2021 году также созданы и оборудованы спортзалы в 11 сельских школах, внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей и создан региональный модельный центр в городе Черкесске. Обновлена материально-техническая база Индустриально-технологического колледжа в Черкесске, проведен ремонт четырех мастерских и установлено новое технологическое оборудование. Также более 17,5 тыс. детей и молодежи в возрасте до 30 лет вовлечены в социально активную деятельность в рамках реализации патриотических проектов.

"В ходе состоявшегося сегодня совещания министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил 100-процентное достижение показателей и результатов и освоение денежных средств в полном объеме, выделенных в рамках национального проекта "Образование" Карачаево-Черкесии", - добавила министр.