Нерабочие дни для беременных продлили в Саратовской области

САРАТОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Саратовской области снова продлили нерабочие дни для беременных на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона. Ранее данная рекомендация действовала до 15 ноября.

"Внесены изменения в ограничительные меры, введенные в Саратовской области из-за распространения коронавируса. Работодателям рекомендовано перевести беременных женщин на дистанционную (удаленную) работу до стабилизации эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

Рост суточного числа заболевших в Саратовской области начался с конца сентября, однако, после нерабочих дней с 27 октября по 7 октября, несколько замедлился. 15 ноября в Саратовской области зарегистрировано 637 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составляет 110 924 человека. Выздоровели с начала эпидемии 96 181 человек.

В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, действуют ограничения на работу общепита, остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, и караоке. Запрещается работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей, расположенных в объектах торговли, работа предприятий общественного питания на фуд-кортах в торговых центрах, ограничена реализация продукции навынос. При посещении массовых мероприятий и общественных мест гражданам необходимо предъявить либо QR-код, подтверждающий получение второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции, либо QR-код, подтверждающий перенесенную инфекцию, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации.