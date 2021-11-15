Около 11 млн человек проживают в Подмосковье по предварительным результатам переписи

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Около 11 млн человек проживают на территории Московской области по предварительным результатам Всероссийской переписи населения. Об этом в понедельник в ходе заседания правительства региона сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Важное событие закончилось вчера, 14 ноября, в воскресенье. Это перепись населения. Перепись населения РФ проводится раз в 10 лет, и в этот раз большое количество волонтеров, уполномоченных работало в муниципалитетах. Хочу поблагодарить всех глав, которые были включены в работу. По итогам переписи, официальные итоги будут подведены в апреле 2022 года, но сейчас в эпоху цифры мы уже можем сказать, что на территории Подмосковья проживает порядка 11 млн человек", - сказал Воробьев.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Итоги первого этапа переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.