Власти Томской области сообщили об улучшении эпидситуации в регионе после нерабочих дней

ТАСС, 15 ноября. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией удалось остановить в Томской области благодаря введенным ранее в регионе ограничениям, в частности, продлению нерабочих дней с 7 по 15 ноября. Об этом сообщил в понедельник во время заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 губернатор Сергей Жвачкин.

20 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщила, что низкий уровень коллективного иммунитета фиксируется в девяти регионах РФ, в том числе в Томской области. 10 ноября на совещании с президентом она заявила, что уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4%, при этом "практически не меняется ситуация с уровнем коллективного иммунитета" в шести регионах, в том числе в Томской области. 12 ноября вице-премьер сообщила журналистам, что регионе, как и еще в четырех субъектах страны, ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложнилась.

"Мы с начала осени принимали меры. Что нам эти меры позволили решить по цифрам: если на позапрошлой неделе у нас недельный рост (заболеваемости) был 17,5%, на прошлой неделе - 5%, то в последние дни у нас нет роста", - сказал Жвачкин.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Томской области ужесточили ограничения для сдерживания нового коронавируса в октябре-ноябре. В частности, это единственный сибирский регион, где были продлены нерабочие дни с 7 по 15 ноября, школьники на это время были отправлены на дополнительные каникулы. В области была прекращена с 30 октября по 15 ноября работа учреждений допобразования, кинотеатров, а также развлекательных заведений и фудкортов в ТРЦ. Для отдельных категорий граждан введена обязательная вакцинация.

Губернатор уточнил, что для оказания оперативной помощи в октябре-ноябре были выделены 50 машин для бригад скорой помощи, привлечены к работе около 1 тыс. студентов медвуза и медколледжа, были увеличены темпы тестирования. После введения в октябре обязательной вакцинации темпы иммунизации выросли в четыре раза, по данным областной администрации на 15 ноября, первый компонент прививки поставили более 413 тыс. человек, месяц назад - чуть более 300 тыс. После введения QR-кодов были организованы несколько тысяч рейдов с проверками.

"Продолжайте делать все необходимое для защиты людей от инфекции", - сказал по итогам доклада губернатора Томской области председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Об эпидобстановке в Томской области

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Томской области зарегистрировано около 52 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом с сентября число ежедневных случаев заражения в регионе выросло в 2,8 раза - с 100 до 280. Рост заболеваемости в регионе, по данным местных властей, был связан с низкими темпами вакцинации. Первый компонент прививки от COVID-19 поставили к середине октября около 46% взрослого населения, в настоящее время - порядка 60%.