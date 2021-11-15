Предновогодняя акция "Елка желаний" продлится до 28 февраля

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Заявки на участие во всероссийской предновогодней акции "Елка желаний" будут приниматься до 11 декабря, сама акция продлится до конца февраля. Об этом сообщил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков.

"В этом году заявки на участие мы будем принимать с 15 ноября по 11 декабря, акция продлится до 28 февраля 2022 года. Присоединиться к акции можно уже сейчас на сайте елкажеланий.рф. Также совсем скоро на общем собрании клуба "Эльбрус" в Санкт-Петербурге предновогодняя акция "Елка желаний" запустится вновь, у "Лидеров России" будет возможность поделиться теплом с семьями и детьми, которые нуждаются в помощи", - приводит его слова пресс-служба АНО.

На пресс-конференции в ТАСС Сериков рассказал, что зачастую дети, которые участвуют в акции, загадывают желания, не связанные с материальными подарками. "Мы встречаем самые чудесные желания. Ребята катаются в российских машинах, посещают пожарные части, садятся за руль локомотива железнодорожного", - отметил он.

По словам Серикова, во время акции "Елка желаний" любой человек, вне зависимости от должности и положения, может стать для кого-то Дедом Морозом и исполнить желание. "Мы призываем участников не только конкурса "Лидеры России", а всех небезразличных людей самого разного достатка, положения, позиции, которую они занимают, выполнять желания, участвовать в этой акции. Поверьте мне, просто внимание, теплота и небезразличность уже могут подарить праздник людям, которые находятся вокруг вас", - отметил он.

В ходе запуска акции участники пресс-конференции сняли несколько шаров с желаниями с елки в пресс-центре ТАСС, в которых дети просят в подарок управляемую железную дорогу, планшет, скрипку, набор лего, а также возможность прокатиться на большой машине.

Проект входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.