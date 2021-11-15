Путин поручил Минтрансу изучить вопрос бесперебойного движения по трем трассам СФО и ДФО

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу России рассмотреть вопрос обеспечения к 2030 году круглогодичного транспортного сообщения по автомобильным дорогам "Лена", "Вилюй" и "Колыма" Сибирского федерального округа (СФО) и Дальневосточного федерального округа (ДФО).

"Министерству транспорта Российской Федерации рассмотреть вопрос об обеспечении к 2030 году круглогодичного бесперебойного транспортного сообщения по автомобильным дорогам федерального значения "Лена", "Вилюй" и "Колыма", - говорится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля тексте поручения по итогам заседания президиума Госсовета РФ.

Поясняется, что доклады об исполнении поручения должны быть представлены до 30 июня 2022 и 2023 годов.

Автомобильная дорога А-360 "Лена" соединяет федеральную автомобильную дорогу Р-297 "Амур" от Читы до Хабаровска с населенными пунктами Республики Саха (Якутия). Трасса проходит через города Тынду, Нерюнгри и Алдан, является важнейшей транспортной артерией, обеспечивающей экономические и административные связи Амурской области и Республики Саха (Якутия). Дорога предназначена в основном для перевозки промышленных грузов от Транссибирской железнодорожной магистрали (станция Невер) и Байкало-Амурской магистрали (станция Тында) в Республику Саха (Якутия).

Трасса "Колыма" является единственной дорогой, соединяющей восточную часть Якутии, западную и центральную части Магаданской области, обеспечивает выход на побережье Тихого океана. 1 147 км проложены по Якутии, 834 км - по Колыме.

Федеральная автомобильная дорога А331 "Вилюй" продолжает строиться, она должна соединить Иркутскую область и Якутию. Предполагается, что маршрут трассы будет проходить из Тулуна Иркутской области через Братск, Усть-Кут, Мирный с конечной точкой в Якутске. Длина трассы составит до 3 тыс. км. В настоящее время функционируют несколько участков трассы.