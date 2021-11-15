Мишустин наградил экс-ректора Финансового университета Эскиндарова медалью Столыпина

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин наградил медалью Столыпина l степени Михаила (Мухадина) Эскиндарова, занимавшего пост ректора Финансового университета при правительстве РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную работу наградить медалью Столыпина П. А. I степени ректора федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования "Финансовый университет при правительстве Российской Федерации" Эскиндарова Мухадина Абдурахмановича", - говорится в документе.

Распоряжение датировано 11 ноября.

Ранее 15 ноября Мишустин назначил профессора Станислава Прокофьева ректором Финансового университета при правительстве РФ на ближайшие пять лет.